Depeche Mode transmitirá su concierto ‘LiVE SPiRiTS’

A la lista de los conciertos vía streaming se suma uno de los más importantes de todos los tiempos, el ‘LiVE SPiRiTS’ de Depeche Mode, el cual se trasmitirá a través del canal de YouTube de la agrupación.

El concierto, que tuvo lugar en Berlín e hizo parte de su gira Global Spirit Tour en 2018 dio material para el documental ‘SPiRiTS in the Forest’, el cual llegará a formato DVD y Blu-Ray el próximo 26 de junio para los fanáticos de la banda.

Watch LiVE SPiRiTS, the never before seen full concert from the Waldbühne, Berlin ONE TIME ONLY streaming worldwide on Live Nation’s YouTube channel Thursday June 25th at noon PDT / 3pm EDT / 8pm BST / 9pm CEST. pic.twitter.com/8n6LJ4QgvE

— Depeche Mode (@depechemode) June 22, 2020