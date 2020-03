Dave Grohl y Billie Joe Armstrong cantan en el concierto virtual de Elton John

Elton John presentó este domingo un concierto benéfico para recaudar fondos contra el coronavirus que contó con las actuaciones en streaming desde sus casas de Mariah Carey, Dave Grohl de Foo Fighters, Billie Eilish y Billie Joe Armstrong de Green Day, entre otros.

Grohl hizo una interpretación acústica de ‘My hero’, dedicando la canción “a toda la gente de ahí fuera en primera línea que está dando lo mejor para que superemos esto”.

Por su parte, Armstrong cantó con la guitarra el éxito de Green Day ‘Boulevard of broken dreams’. “Espero que todos estéis bien y felices. Solo quiero decir que es un honor estar tocando para todos ahora mismo”, destacó.

Eilish cantó ‘Bad guy’ con su hermano Finneas, Backstreet Boys hicieron ‘I want it that way’ desde sus casas, Sam Smith interpretó ‘How do you sleep’, Alicia Keys escogió ‘Underdog’ y Mariah Carey ‘Always be my baby’.

Por EuropaPress