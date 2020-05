Concejal de Santander entró a correa a jóvenes que violaban la cuarentena

El video que fue publicado en redes sociales mostró como el concejal de Girón, Santander, Rodolfo Rangel, cogió a correazos a un grupo de jóvenes que estaban en la calle sin respetar el aislamiento preventivo, reacción que genero decenas de reacciones.

Según el concejal, los jóvenes estaban paseando por el barrio, El Palenque, justo donde vive Rodolfo Rangel, quien decidió tomar la justicia con sus propias manos, las mimas que usó para repartir correa al grupo de jóvenes que estaban violando las medidas.

“Yo vi esto y llamé a la Policía, pero no me contestó. La moto estaba sin farolas; yo paso en mi carro y me alcanzan a insultar. Les quito las llaves y las boto a un lado. En ese momento se vienen como seis jóvenes con cuchillos. Mi reacción en defensa fue coger la correa y le di a uno solo un correazo”.

Rodolfo Rangel Suárez, concejal del municipio de Girón (Santander), agarró a correazos a joven que irrespetó la cuarentena pic.twitter.com/i3maTwXJST — Pille pues (@PuesPille) May 11, 2020

De paso, el concejal agregó que uno de los padres de los jóvenes llegó al lugar para bajar los ánimos. Además el político aceptó que en aquel barrio hace falta que los vecinos hagan caso a las reglas para prevenir el contagio del COVID-19.