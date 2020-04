Abuelita se queda sin cerveza durante cuarentena y una empresa la abastece con 150 latas

Una mujer estadunidense de 93 años identificada como Olive Veronesi se ha vuelvo viral en las redes sociales, luego de que una imagen suya pidiendo cerveza durante la cuarentena empezara a circular.

La abuelita, le informó a su familia que se estaba quedando sin la bebida y que necesitaba más, pues la toma cada noche por las vitaminas que esta contiene.

Olive Veronesi, conversó con el medio KDKA y aseguró:

En la imagen que se volvió viral, la abuelita se ve desde su ventana sosteniendo un cartel con el mensaje: “¡Necesito más cerveza!”.

Al ver la popularidad de la abuelita, la cervecera Molson Coors le envió 150 cervezas, algo que como era de esperarse, la hizo muy feliz.

JUST IN: 93-year-old Olive Veronesi of Seminole, PA, who held up a sign at her window asking for more beer, has received a delivery from @CoorsLight. The brand tells me 150 cans arrived at her house today. pic.twitter.com/c2lfGFBBTS

— Darren Rovell (@darrenrovell) April 13, 2020