‘Breaking Bad’ contará con una nueva serie documental presentada por uno de sus personajes

Se trata de una nueva producción que estará a cargo del actor Giancarlo Esposito, el encargado de presentar esta nueva serie documental titulada ‘The Broken and the Bad’.

Esposito, quien interpretó a Gus Fring, una de las mentes criminales de ‘Breaking Bad’ que escondía sus fechorías bajo la fachada del imperio de una pollería en la serie, será la cara protagonista de este nuevo proyecto.

Esta nueva serie y según explica el comunicado, está “inspirada por los personajes más memorables, situaciones y temáticas del universo de ‘Better Call Saul’ y ‘Breaking Bad’”, acoplándose así a “las historias del mundo real que inspiraron los dos shows de ficción”.

El personaje será el encargado de explicar la psicología de algunos de los personajes más desquiciados, así como la operación de las diferentes operaciones que llevan a cabo los diferentes carteles de drogas para operar de manera exitosa.

Excited for you to check out our new show #TheBrokenandtheBad, debuting 7/9 on https://t.co/WIR35biYOS! Inspired by the #BreakingBad & #BetterCallSaul universe, we’ll be exploring the psychology of con artists and hitmen, economics of drug operations, & so much more. #GusApproved pic.twitter.com/xBQ2mpf6BW

— Giancarlo Esposito (@quiethandfilms) June 25, 2020