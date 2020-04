Ben Affleck causa gracia por su forma de fumar con tapabocas puesto

Protegiendo su vida de un virus, mientras de igual forma afecta su cuerpo fumando, es la gracia que les produce a muchos de los seguidores de Ben Affleck, al ver al actur usando tapabocas mientras fuma.

Ben fue captado en las calles de Venice, en California, donde se evidencia su preocupación por cumplir por los protocolos de prevención frente al coronavirus que en Estados Unidos y el mundo entero ha adoptado.

Pero encontró una forma particular de seguir manteniendo su costumbre de estar fumando, pues sube la máscara y así deja libre su boca.

Otros se percatan de la preocupación que refleja su rostro cada vez que fuma, pues ha sido fotografiado en varias ocasiones mientras lo hace.

Ben Affleck gonna be the last man standing at the end of this apocalypse pic.twitter.com/WPdJEshhdo

— reesh (@KrisJennerTD) April 24, 2020