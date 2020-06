Las protestas por la muerte de George Floyd siguen creciendo y en varios países del mundo se están replicando marchas en solidaridad con los hechos ocurridos en Estados Unidos. Muchos artistas también se han unido a la iniciativa y a través de expresiones artísticas han mostrado el apoyo al movimiento #BlackLivesMatter.

En esta ocasión fue Banksy quien se unió al movimiento y no solo compartió una obra realizada en honor a George Floyd, también lo acompañó con un texto que fue apoyado por personalidades como Mark Ruffalo.

“Al principio pensé que debía callarme sobre este asunto. ¿Pero por qué debo hacer eso? No es su problema. Es mío. El sistema les falla a las personas de color. Como una tubería rota que inunda el departamento de las personas que viven abajo. Este sistema defectuoso está haciendo que su vida sea una miseria, pero no es su trabajo arreglarlo. No pueden, nadie los dejará entrar al departamento de arriba. Este es un problema de la gente blanca. Y si la gente blanca no lo arregla, alguien tendrá que subir y patear la puerta”, escribió el artista.

Acá te dejamos la publicación hecha en su cuenta de Instagram: