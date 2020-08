A bajarse el sueldo: el billete que dejaría de ganar James Rodríguez si llega al Everton

Cada vez se conocen más detalles sobre la salida de James Rodríguez del Real Madrid, y es que los medios europeos ya lo dan como nuevo jugador del Everton, donde lo espera su más fiel defensor, Carlo Ancelotti.

Medios como The Telegraph y Sky Sports confirmaron que existe una contundente ofertar de parte del Everton para que el colombiano se levante del banco y vaya a exponer su talento las filas de los ‘Toffees” en la próxima temporada, pero aún ninguno de los dos clubes se han manifestado sobre los rumores.

Por ahora, faltarían varios días para que se enuncie la transferencia, de ser ciertos los rumores que se vienen ventilando, pero en Europa las cosas van tan en serio que el diario The Sun se tomó la tarea de realizar un cálculo de sueldo que ganaría James en el Everton y la diferencia que tendría con el que venía ganando en el Real Madrid.

Según informó el medio, si James Rodríguez llegara a aceptar el contrato que le ofrece el Everton, su sueldo bajaría casi el 50%, pues pasaría de ganar 8 millones de euros anuales a 4.5 millones.

Everton agree personal terms with James Rodriguez on £4m-a-year deal to reunite him with Carlo Ancelotti.

Now all that remains to be sorted for the deal to be completed is the price tag after agreeing the 4-year contract. Madrid demanding at least £22.5m for James. [@TheSun] pic.twitter.com/2h7lNeoGdE

