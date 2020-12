¡Tremendo arquero! Joven se vuelve viral por sus impresionantes movimientos en la cancha

Un video que tuvo lugar en India le está dando la vuelta a las redes sociales. Allí, aparecen algunos jóvenes descalzos jugando fútbol en una cancha realizada con palos. Sin embargo, aunque son varios los que salen en la grabación, uno de ellos logró llevarse el protagonismo en internet por sus grandes hazañas en la cancha.

Resulta que el protagonista fue nada más ni nada menos que el arquero, quien logró impedir que le metieran más de cuatro goles en menos de un minuto con unos increíbles movimientos que lo volvieron viral en internet.

“¡Wow! ¡Miren esto! ¿Por qué India no gana una Copa del Mundo con tremendo futbolista?”, afirmó el usuario de Twitter que compartió el video, el cual tiene más de 8 mil Me gusta y más de 740 Retweets.

Además, cientos de comentarios inundaron el video publicado originalmente por la Confederación Asiática de Fútbol, en donde critican al gobierno del país y las pocas oportunidades que tienen los futuros futbolistas que poseen un gran talento como este arquero.

Acá está el video:

