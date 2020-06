Alejandro Riaño responde a quienes lo criticaron por apoyar el Día del Orgullo

El comediante colombiano Alejandro Riaño mostró a través de las redes sociales su apoyo hacia la comunidad LGBTI con una publicación en la que celebró el Día del Orgullo.

Riaño, publicó una imagen de la bandera gay, acompañada de la frase:

La publicación del comediante fue aplaudida por la mayoría de sus seguidores y colegas, sin embargo, algunos lo criticaron asegurando que Dios no acepta la homosexualidad.

Riaño no aceptó los comentarios de odio por parte de algunos de sus seguidores y los invitó a dejarlo de seguir a través de un video:

“Toda la gente que destila tanto odio en las redes sociales y en mi post, que puse hoy, la invito a que, de verdad, háganse un favor, no me sigan. Esa es mi manera de pensar, no hay populismo, a mí no me interesa la fama”.