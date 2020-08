El Chavo del 8, Chespirito, El Chapulín Colorado y más programas del mítico Roberto Gómez Bolaños salieron del aire. Esto se debe, según diferentes medios, a que no hubo un acuerdo sobre los derechos de los programas entre Televisa y la familia del fallecido actor mexicano.

Por su parte, la actriz Florinda Meza, quien fue la esposa de ‘Chespirito’ hasta el día de su muerte, dio su opinión a través de Twitter.

“Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, expresó Florinda Meza.

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. pic.twitter.com/DDwaXvJQVI — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020

En redes sociales también se lamentan por la decisión y esperan volver a ver pronto a Chespirito y todos sus personajes en la televisión. Por ahora, puedes ver algunos capítulos y pequeños clips de todos los personajes en YouTube.