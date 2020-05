Africanos del famoso meme enviaron un mensaje a quienes quieren salir de casa

El líder del grupo africano mundialmente conocido por sus bailes en los funerales, envió un contundente mensaje a quienes no se mantengan en cuarentena.

Bejamin Aidoo es el líder de la agrupación africana más famosa de las redes sociales, pues hace parte del grupo Nana Otafrija Pallbearing & Waiting.

Pero son más identificados como los africanos del ataúd. Ellos son quienes le dan vida al video que se usa como meme para hacer referencia a que situaciones en la que estamos “muertos”.

Este grupo que es la sensación en redes, decidió enviar un mensaje en medio de la pandemia que tiene al mundo en estado de alerta.

From NANA OTAFRIJA to all the doctors in the world 🌍

Thank you 👏🏻

Mention 👇🏻 all the doctors out there with your country flag. #COVIDー19 #CoffinMeme #benjaminaidoo #nanaotafrija #CoffinDance #Doctors pic.twitter.com/OVrv5Ib8pz

— Benjamin Aidoo (@nanaotafrija) May 5, 2020