AC/DC lanza serie documental para celebrar los 40 años del ‘Back In Black’

A través de las redes sociales de AC/DC se están revelando una serie de fragmentos de algunos shows de la banda en diferentes partes del mundo, y para quienes se preguntan de qué se trata todo esto, pues la agrupación prepara una serie documental para celebrar los 40 años de su mítico álbum ‘Back In Black’.

Calling all AC/DC Fans! 🔥⚡️

Show us how big a fan you are! Post a photo/video with the hashtag #backinblack40 on Instagram and we’ll post it on the wall! – https://t.co/Ta29t2OTeb pic.twitter.com/BDUGy6znsg

— AC/DC (@acdc) July 14, 2020