Abuelito celebra su cumpleaños con temática de ‘El Chavo’ y será lo mejor que veremos en el 2020

Las fotografías que fueron publicadas en Twitter enternecieron las redes sociales gracias a su protagonista: un abuelito de 92 años que celebró su cumpleaños con la temática de ‘El Chavo del 8’, sin duda un motivo para escurrir lágrima al ver la felicidad que reflejó en las fotografías.

Francisco dos santos es el abuelo brasilero que se vistió del personaje creado por Roberto Gómez Bolaños, y gracias a eso su celebración de cumpleaños se volvió viral, pues demostró que no se necesita ser joven para reflejar el niño que muchos llevamos dentro y el cual creció con las historias de la vecindad.

Pese a que la pandemia no dejó que don Francisco celebrara con todos sus familiares, esto no fue excusa para no divertirse, por esta razón hasta se vistió igual que ‘El Chavo’.

¿Qué tal esto?