Abuelita llorando porque se quedó sin mercado, por culpa de los que compraron descontroladamente

Una de las problemáticas que se desencadenaron a causa del coronavirus, es la compra desesperada por millones de personas, las cuales llevaron a casas muchas más cosas de las que posiblemente necesitarían y dejaron a otros sin capacidad de abastecerse.

Es por eso que una abuelita en Melbourne, Australia, fue sorprendida llorando frente a una de las estanterías desocupadas en un supermercado.

La imagen fue compartida por el periodista Seb Costello, quien reveló que el llanto de la señora se debía a que no tenía qué comprar y ya se había quedado sin mercado.

Situación que se replica en muchos de los países del mundo, donde se han llegado a presentar agresiones físicas entre los compradores.

Midday today.

Port Melbourne Coles.

Canned food aisle.

I’m told she was in tears.

This captures who is suffering from the me-first, unnecessary, trend of panic buying.

As @ScottMorrisonMP it “has to stop”. @9NewsAUS @theage @ACurrentAffair9 #coronavirus pic.twitter.com/sFMx8RFeb7

— Seb Costello (@SebCostello9) March 19, 2020