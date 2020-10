“No soy bandolera”: abuela rapera causa sensación en Transmilenio

Una talentosa abuela está causando sensación en Transmilenio, al igual que en las redes sociales, por un video donde ella, autodenominada como Cindy sin Dientes, aparece rapeando mientras está de pie en uno de los buses de transporte público, demostrando todo el talento que tiene.

Le puede interesar: ¿A cómo o a moco? Mujer se saca los mocos con tapabocas que pone a la venta

De acuerdo a los internautas, la mujer de la tercera edad, que a través de la música se rebusca diariamente el dinero para su sustento, es procedente de Venezuela, en donde rapeaba desde el metro de Caracas, pero por la difícil situación de dicho país decidió venir a Colombia a demostrar su talento para el rap.

“Necesito una ayuda pa’ quitarme esta loquera, también me provoca tomarme una aguilera, no consigo mi cartera, me cayó una piojera, no tengo nada en la nevera (…) Yo no soy una cualquiera, no soy bandolera, ni pistolera, tampoco soy estudiante, yo soy es rapera, una humilde abuelita rapera“, afirma la mujer en su canción.

Mire también: A Miss Tanga Barranquilla se le cayó el bikini en pleno desfile y lució lo suyo como si nada

Cindy sin Dientes ha despertado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Muchas personas aplauden su talento y ganas de salir adelante, pero otras se indignan por el hecho de que una persona de esa edad esté haciendo esa clase de trabajo para poder sobrevivir.