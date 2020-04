27 secuelas que son mejores que la película original

Dicen que segundas partes nunca fueron buenas. Y si hay alguien que tiene ahora mismo la potestad de desmentir el mito ese es James Gunn. El director está actualmente trabajando en la posproducción de Escuadrón Suicida 2 de DC mientras prepara el Vol. 3 de Guardianes de la Galaxia para Marvel. Y para demostrar que las secuelas también son buenas ha elegido 27 películas que fueron mejor que la original.

El director ha estado bastante activo en las redes sociales durante el confinamiento por coronavirus, asegurando a los fans que sus dos próximos proyectos continúan adelante. También ha estado compartiendo varias recomendaciones de filmes a través de Twitter, y su última publicación es un repaso a esas segundas partes que sí fueron buenas.

Porque es cierto que superar a una película original con un subproducto como es una secuela es una tarea complicada, pero igual de cierto es que muchas de éstas segundas entregas logran desarrollar a los personajes mejor que la primera parte. Desde El Caballero Oscuro a El imperio contraataca, pasando por Shrek 2 o Toy Story 2.

Ésta es la lista completa elegida por Gunn:

Wrath of Kahn

Superman II

Batman Returns

Gremlins 2

Blade II

Legend of the Drunken Master

Desperado

Blade Runner 2049

Magnum Force

Final Destination 2

Captain America Winter Soldier

Swordsman II

— James Gunn (@JamesGunn) April 12, 2020