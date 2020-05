25 graciosas portadas de discos rock al mejor estilo ‘Bob Esponja’

¿Alguna vez se han preguntado cómo serían las portadas de nuestros álbumes de rock y metal favoritos si los personajes que salen en ellos fueran los del show infantil ‘Bob Esponja’?

Una cuenta de Instagram llamada ‘álbumesofbikinibottom’, creada por Shawn Ramey y Jon Oliver, respondió esta pregunta realizando una serie de montajes en las que usaron las portadas de discos de grandes bandas como Pantera, Godsmack, Five Finger Death Punch, Iron Maiden, Nirvana, My Chemical Romance, Anthrax, Korn, Gojira, Slayer, The Offspring y más.

Shawn Ramey y Jon Oliver han dedicado su tiempo a crear más de 700 montajes con diferentes caratulas de exitosos álbumes de rock y metal.

Recordemos que ‘Bob Esponja’ se estrenó en 1999 y ha funcionado durante 12 temporadas, con un total de 262 episodios.

El medio LoudWire escogió las 25 mejores portadas ‘Bob Esponja’ (cada publicación también tiene una segunda diapositiva que representa la portada del álbum original):