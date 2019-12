WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir de enero del 2020

La aplicación de mensajería móvil más popular del mundo, WhatsApp, acaba de dar una lamentable noticia a algunos de sus usuarios.

WhatsApp entregó un listado de dispositivos Android y iOS en los que dejará de funcionar con normalidad desde enero del 2020.

Todos los equipos con Windows Phone no podrán crear nuevas cuentas en WhatsApp y tampoco podrán sincronizar la información de cuentas anteriores.

Los dispositivos Android con versión 2.3.7 o inferior, y los iPhone con iOS 8 (o una anterior) no tendrán el acceso con normalidad a la aplicación.

Si usted no sabe qué versión tiene su dispositivo móvil, puede ingresar a través de ‘Ajustes’ y seleccionar ‘Acerca del teléfono’.

