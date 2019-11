La íconica banda británica The Who, presentó el tercer adelanto de ‘Who’, su nuevo álbum luego de más de una década sin música.

El disco, que conoceremos el 6 de diciembre, incluirá los singles ‘Got Nothing to Prove’ y ‘Sand’ en su Deluxe Edition, canciones creadas a mediados de los años 60.

El nuevo adelanto del disco se llama ‘I Don’t Wanna Get Wise’ y se suma a los singles ya antes presentados: ‘All This Music Must Fade’ y ‘Ball and Chain’.

Escuche aquí ‘I Don’t Wanna Get Wise’: