The Beatles anuncia el lanzamiento de “The Singles Collection”, su nuevo box set en vinilo

The Beatles acaba de anunciar el lanzamiento de su nuevo box set de vinilo llamado“The Singles Collection”, el cual reúne 46 de sus canciones más exitosas en su historia, desde 1962 hasta 1970, incluyendo los singles ‘Free As a Bird’ / ‘Real Love’, los cuales fueron editados en los 90’s como parte de un proyecto llamado “Anthology”.

El lanzamiento oficial de este set al mercado, será el próximo 22 de noviembre y cada vinilo contará con una edición especial de arte de países como Estados Unidos, Noruega, Austria, Holanda, Suecia, Chile y Argentina, entre otros.

Estos vinilos serán distribuidos de la siguiente forma:

1962 arte: Estados Unidos

A: ‘Love Me Do’

B: ‘P. S. I Love You’

1963 arte: Italia

A: ‘Please Please Me’

B: ‘Ask Me Why’

1963 arte: Noruega

A: ‘From Me To You’

B: ‘Thank You Girl’

1963 arte: Grecia

A: ‘She Loves You’

B: ‘I’ll Get You’

1963 arte: Chile

A: ‘I Want To Hold Your Hand’

B: ‘This Boy’

1964 arte: Austria

A: ‘Can’t Buy Me Love’

B: ‘You Can’t Do That’

1964 arte: Holanda

A: ‘A Hard Day’s Night’

B: ‘Things We Said Today’

1964 arte: Suecia

A: ‘I Feel Fine’

B: ‘She’s A Woman’

1965 arte: España

A: ‘Ticket To Ride’

B: ‘Yes It Is’

1965 arte: Bélgica

A: ‘Help!’

B: ‘I’m Down’

1965 arte: Francia

A: ‘We Can Work It Out’

A: ‘Day Tripper’

1966 arte: Turquía

A: ‘Paperback Writer’

B: ‘Rain’

1966 arte: Argentina

A: ‘Eleanor Rigby’

A: ‘Yellow Submarine’

1967 arte: Australia

A: ‘Strawberry Fields Forever’

A: ‘Penny Lane’

1967 arte: Alemania Oriental

A: ‘All You Need Is Love’

B: ‘Baby, You’re A Rich Man’

1967 arte: México

A: ‘Hello, Goodbye’

B: ‘I Am The Walrus’

1968 arte: Japón

A: ‘Lady Madonna’

B: ‘The Inner Light’

1968 arte: Sudáfrica

A: ‘Hey Jude’

B: ‘Revolution’

1969 arte: Dinamarca

A: ‘Get Back’

B: ‘Don’t Let Me Down’

1969 arte: Portugal

A: ‘The Ballad Of John And Yoko’

B: ‘Old Brown Shoe’

1969 arte: Israel

A: ‘Something’

B: ‘Come Together’

1970 arte: Reino Unido

A: ‘Let It Be’

B: ‘You Know My Name (Look Up The Number)’

1995 / 1996 arte: mundial

A: ‘Free As A Bird’ [1995] A: ‘Real Love’ [1996]