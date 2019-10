“Sumercé, se le ofrece algo?”: Weezer conquistó a Bogotá con su música y español

¡Todos nos sentimos nerds con la música de Weezer!

La banda liderada por Rivers Cuomo, Weezer, llegó a Bogotá a celebrar nuestros 30 años de existencia con un show que enamoró y conectó a más de uno.

Desde que el concierto empezó, la banda tocó sus mejores éxitos como Buddy Holly y Pork And Beans, haciendo que desde el principio todos los asistentes cantaran y saltaran sin parar al ritmo de sus mejores canciones.

Weezer tocó el cover de Take On Me de A-ha, pero sin duda alguna el que más gustó fue el de ‘Lithium’ de Nirvana, pues el hecho de que Dave Grohl se encontrara en el mismo lugar hizo que todos nos emocionáramos.

Algo que sorprendió a todos los fanáticos fue el gran español de Cuomo, quien usó palabras de nuestro vocabulario para conquistarnos: “Que chimba Colombia, parce”, “Sumercé, se le ofrece algo?”.

Revivan aquí los mejores momentos de este gran concierto con los que celebramos 30 años de música e historias: