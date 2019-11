Subastan el primer ejemplar de Marvel Comics y su precio es realmente increíble

Un coleccionista acaba de sorprender al mundo al realizar una de las adquisiciones que pondría a palpitar a cualquier fan de Marvel, pues se trata del primer ejemplar lanzado por la casa editorial.

Según dice Heritage Auctions, este ejemplar fue publicado por primera vez en 1939 y ha sido vendido durante una subasta en Texas por un valor de 1.26 millones de dólares.

