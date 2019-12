Slash confesó cuáles son sus discos favoritos

El icónico guitarrista de Guns N’ Roses, Slash, en una conversación con Jonesy’s Jukebox confesó cuáles son sus discos rock favoritos.

En la entrevista, el músico confesó que es muy admirador de la música de The Rolling Stones:

“Soy un tipo rockero. Me gustan Beggars Banquet” (1968) y “Let It Bleed” (1969), sin dejar de lado”Sticky Fingers” (1971) y “Exile on Main St.” (1972).”