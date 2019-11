¿En realidad Los Simpson llegarán a su fin en el 2020?

Los fanáticos de Los Simpson mostraron su rechazo contra las declaraciones Danny Elfman, el compositor de la incónica canción que le da la bienvenida a cada capítulo de la serie. Dentro de sus palabras, Danny aseguró que la producción está cerca de llegar a su fin.

la afirmación fue entregada para una entrevista del podcast del sitio web Joe.ie, pero se conoció a nivel mundial debido a la publicación del diario The Guardian, titulando “¡Adiós caramba! El compositor de Los Simpson afirma que el espectáculo está “llegando a su fin” la noticia.

“No lo sé con certeza, pero he oído que estará en su último año”, fueron las palabras que causaron tristeza en los fanáticos de la familia más querida de todo Springfield. Sin embargo no todas son malas noticias, pues ante la polémica, Al Jean, productor de la serie hace 21 años, se encargó de desmentir la noticia:

“Estamos agradecidos de que el artículo de The Guardian no es cierto”

.@TheSimpsons We are all thankful the following article is NOT TRUE: https://t.co/2Z0VqdfIEM

— Al Jean (@AlJean) November 28, 2019