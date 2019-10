Queen reúne a sus fans a nivel mundial para lanzar el video de “Bohemian Rhapsody”

Queen no deja de sorprender al mundo y así fue como lo demostró reuniendo a casi 10.000 de sus seguidores a nivel global para una colaboración: protagonizar los videos de “Bohemian Rhapsody”, “Don’t stop me now” y “A kind of magic”.

La convocatoria se abrió en 120 países, donde los fanáticos de la banda participaron en la campaña “You are the champions”, todo esto para celebrar que “Bohemian Rhapsody” fue el primer video musical que, previo a los años 90, alcanzó el millón de visitas en YouTube.

Fue así como los seguidores de Queen entraron a YouAreTheChampions.com, dejaron sus videos y de paso crearon una de las colaboraciones audiovisuales más grandes del mundo.

Don’t Stop Me Now

A Kind Of Magic

Bohemian Rhapsody