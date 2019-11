Ozzy Osbourne y Marilyn Manson saldrán juntos de gira en el 2020

Ozz Osbourne ya prepara todo para el 2020: regresa con su nuevo álbum, reactiva sus fechas y hasta invitó a uno de sus amigos para alistar maletas.

Será Marilyn Manson quien acompañe al “príncipe de las tinieblas” en las fechas de su gira “NO MORE TOURS 2”, la cual ya tiene fecha para el 27 de mayo y el 31 de julio del 2020 en Estados Unidos.

Por su parte, Manson aseguró que ya ha compartido tiempo con Ozzy:

“He viajado con Ozzy muchas veces y siempre ha sido espectacular. Me siento honrado de hacerlo nuevamente. Este es uno para no perderse”.

When Ozzy relaunches his “NO MORE TOURS 2” in 2020, he’ll be joined by special guest @MarilynManson for the North American shows.

The “NO MORE TOURS 2” kicks off May 27 in Atlanta and concludes July 31 in Las Vegas.

Full story: https://t.co/YqCDjJG3da pic.twitter.com/GoiMRmNsQL

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) November 14, 2019