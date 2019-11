¡No-puede-ser! Batman aparece en la película de Joker y nadie se dio cuenta

Como siempre, los fanáticos buscan detalladamente alguna pista o secreto que esconden las películas para dar de qué hablar, pero lo cierto es que Joker sigue causando sensación en el mundo debido a ciertas escenas que bien podrían considerarse como un guiño o simplemente son coincidencias de la producción.

Si bien Joker fue una película en solitario del villano de DC y solo se nombró a la familia Wayne como la única referencia de Batman, pues tal parece que el enmascarado tuvo una pequeña aparición en la cinta, o eso fue lo que notificaron en redes sociales quienes notaron algo extraño en una de las escenas de la película

En redes sociales se habla de una particular escena donde casualmente se dibuja la máscara de Batman en la escena donde Arthur se está maquillando para salir a uno de sus shows. El reflejo que muestra el espejo y los diferentes elementos que se ven allí, logran formar la conocida máscara del murciélago de Gótica.

Juzguen ustedes:

Batman Easter egg at the beginning of ‘Joker’ pic.twitter.com/uhv4yM8Xsw

— Hidden Easter Eggs (@FilmEasterEggs) October 8, 2019