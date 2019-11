Liam Gallagher nunca ha utilizado Spotify y se siente muy feliz por eso

El cantante ha ignorado el lanzamiento de todos y cada uno de los nuevos servicios de streaming y se siente muy feliz de haberse quedado ‘atascado’ en la década de los 90.

A diferencia de otras ‘viejas glorias’, Liam Gallagher no se ha molestado en mantenerse al día de los cambios que se han producido en la industria discográfica. En realidad, se ha esforzado por quedarse atascado en la década de los 90 que le encumbró como una de sus grandes estrellas aunque ello implique no participar en las nuevas oportunidades que han ido surgiendo para rentabilizar sus sencillos, como por ejemplo los servicios de streaming.

“Yo me mantengo alejado de todo eso. No creo que haya usado Spotify ni una sola vez en toda mi vida y tampoco creo que lo haga, la verdad. Ni siquiera sabría utilizarlo. No tengo ni idea de cómo funciona. En parte es porque sé que la ignorancia es una bendición. Todas las nuevas maneras que existen de escuchar música han pasado desapercibidas para mí y estoy muy contento así”, ha asegurado en una entrevista al Huffington Post.

Esa es la misma filosofía que ha aplicado a su carrera en solitario y a su último disco, ‘Why Me? Why Not.’, que se ha mantenido fiel a su esencia sin dejarse influir por nuevas tendencias.

“Estoy encantado, aunque mucha gente crea que no he sabido evolucionar. Claramente no lo he hecho y no me importa. Desde luego, no tengo pensado abandonar el sonido que me ha convertido en quien soy. Así estoy bien”, ha apuntado antes de reconocer que probablemente no sería capaz de reinventarse aunque quisiera.

“Podría cantar un tema de reggae y seguiría sonando como Oasis. Algunos siguen pensando que todo giraba en torno a Noel y es cierto que él compuso los temas, pero era mi voz la que los cantaba. Siempre te recordaré a Oasis, sí, y no tengo ningún problema con que así sea”, ha concluido.