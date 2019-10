Lanzan vinilo doble por los 25 años del ‘Unplugged in New York’ de Nirvana

El próximo 1 de noviembre, el icónico MTV ‘Unplugged in New York’ de Nirvana cumplirá 25 años, razón por la que se lanzará un doble vinilo negro de 180 gramos para celebrarlo.

El vinilo, que estará disponible desde el 1 de noviembre, incluirá cinco ensayos de Nirvana, que solo estaban disponibles en un DVD de 2007.

El disco, además de tener los ensayos, incluirá una versión alternativa de ‘The Man Who Sold the World’ de David Bowie, y las versiones de ‘Polly’, ‘Pennyroyal Tea’, ‘Come As You Are’ y ‘Plateau’.

Recordemos que el ‘Unplugged in New York’ de Nirvana, grabado el 18 de noviembre de 1993, fue lanzado seis meses después de la muerte de Kurt Cobain.