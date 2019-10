Con lágrimas, Natalia Reyes confirma la cancelación de la premier de Terminator

La actriz colombiana, Natalia Reyes, dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde aparece acompañada por su esposo Juan Pedro San Segundo y agregando que “no paró de llorar toda la mañana” al enterarse sibre la cancelación de al premier de la película:

“Esta es la realidad, sin filtros, no paré de llorar toda la mañana de la tristeza de saber que la premiere había sido cancelada, era un momento importante y simbólico que me tenía ilusionada y menos mal tuve a mi Juan para abrazarme”.

Según relató la actriz, las causas que obligaron a cancelar el estreno tienen que ver con la emergencia climática que alertaron las autoridades:

“Pero más tristeza me dio saber la razón por la que la cancelaron, amigos, LA EMERGENCIA CLIMÁTICA ES UNA REALIDAD!!! No podemos ignorarla más, no podemos seguir creyendo que nuestros actos diarios no influyen, que los políticos y las empresas no tienen nada que ver en el tema, los incendios en California que tienen a más de 200 mil personas evacuadas, a casi un millón sin luz, que han quemado miles de hectáreas y animales SON REALES, los incendios en el Amazonas también, las inundaciones, la deforestación y así podría seguir”.

Para finalizar concluyó que aunque le dolió lo que pasó con la premier, su dolor se concentra más sobre lo que sucede con el cambio climático:

“Me duele egoístamente mi premiere, pero me duele más el mundo y lo poco que estamos haciendo para detener el cambio climático”.