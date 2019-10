Un invitado especial y todas las recomendaciones para el concierto de The Offspring y Bad Religion en Bogotá

¡Todo está listo para la noche de purificación!

Una fiesta de punk que revivirá el under independiente de los años 80s y el sonido de la juventud de los noventas se llevará a cabo el próximo jueves con dos exponentes que ha sabido mantener su legado por décadas: Bad Religion y The Offspring.

Junto a ellos, el punk cervecero de Chite hará parte del ritual de purificación que tendrá lugar en el Teatro Royal Center.

Pero, este show necesitaba un postre, es un fiesta, … tendrá un preámbulo con una selección musical de rock, punk, new wave, post punk, indie entre otros beats, con un Santiago Rivas, DJ invitado para amenizar esta fiesta de halloween por todo lo alto.

Para disfrutar de este gran concierto les sugerimos considerar el horario establecido, organizar hora de llegada con anticipación para disfrutar del espectáculo sin contratiempos y tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

HORARIOS

Apertura de puertas: 8:00 PM

Dj Set Santiago Rivas: 8:00 PM

Chite: 10:00 PM

Bad Religion 11:00 PM

The Offspring 12:45 PM

RECOMENDACIONES GENERALES

-Llevar documento de identidad.

-Atienda las instrucciones del personal logístico y de seguridad

-No es permitido el ingreso de cámaras profesionales

-No se permite el ingreso de objetos contundentes.

-No se permite el ingreso de comidas ni bebidas de ningún tipo.

-El Teatro Royal Center es un espacio libre de humo

-No se permite el ingreso de personas en estado de embriaguez.

-No se permite el ingreso de sustancias psicoactivas.

-Para llegar al recinto, se recomienda el uso del transporte público.

-Se recomienda no comprar entradas en el exterior del recinto.