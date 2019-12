Se trata de Rafaella Chávez, la hija de Marbelle, quien también muestra su talento con el canto y además lleva una vida de actuación.

A través de su cuenta de Instagram la adolescente muestra su lado más sensual y lo que heredó de su madre, como ella misma lo dice en la reciente fotografía donde muestra su parte trasera.

“I got if from my ma” (Lo heredé de mi madre).

Ahora veamos la herencia: