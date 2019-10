Escogen a ‘Break Stuff’ de Limp Bizkit como la mejor canción de nu-metal

Para nadie es un secreto que el nu-metal marcó a toda una generación que creció con los sonidos de bandas como Slipknot, Korn, Deftones, Papa Roach, Mudvayne, System of a Down,Limp Bizkit y muchos más, razón por la que aunque no tenga la misma importancia de hace casi dos décadas, muchos de nosotros lo sigue disfrutando y escuchando.

A casi 20 años del auge del nu-metal en el mundo, Metal Hammer quiso encontrar las 40 canciones más significativas de este género musical, que puso al rock por lo alto.

Aquí el ranking completo:

01. ‘Break Stuff’ (Limp Bizkit)

02. ‘Blind’ (Korn)

03. ‘Chop Suey!’ (System of a Down)

04. ‘Last Resort’ (Papa Roach)

05. ‘Alive’ (P.O.D.)

06. ‘Points of Authority’ (Linkin Park)

07. ‘Back to School’ (Deftones)

08. ‘Movies’ (Alien Ant Farm)

09. ‘Bodies’ (Drowning Pool)

10. ‘Down with the Sickness’ (Disturbed)

11. ‘Just So You Know’ (American Head Charge)

12. ‘Dig’ (Mudvayne)

13. ‘American Badass’ (Kid Rock)

14. ‘Wait and Bleed’ (Slipknot)

15. ‘Loco’ (Coal Chamber)

16. ‘Freak on a Leash’ (Korn)

17. ‘Rollin” (Limp Bizkit)

18. ‘Butterfly’ (Crazy Town)

19. ‘Crawling in the Dark’ (Hoobastank)

20. ‘Giving In’ (Adema)

21. ‘Again and Again’ (Taproot)

22. ‘Bartender’ (Hed PE)

23. ‘Certain Shade of Green’ (Incubus)

24. ‘From This Day’ (Machine Head)

25. ‘Lapdance’ (N.E.R.D.)

26. ‘Snot’ (Snot)

27. ‘Bleed’ (Soulfly)

28. ‘Click Click Boom’ (Saliva)

29. ‘Bring Me to Life’ (Evanescence)

30. ‘New Disease’ (Spinshank)

31. ‘Push It’ (Static-X)

32. ‘Turn Me on Mr. Deadman’ (Union Underground)

33. ‘One Step Closer’ (Linkin Park)

34. ‘Drive’ (Incubus)

35. ‘My Own Summer (Shove It)’ (Deftones)

36. ‘War?’ (System of a Down)

37. ‘South Central’ (One Minute Silence)

38. ‘Blue Monday’ (Orgy)

39. ‘Nothing’ (A)

40. ‘What Comes Around’ (Ill Niño)