Sin duda Joker es una de las películas más importantes de todo el 2019 por un sinnúmero de razones: el villano más importante del universo DC, la actuación de Joaquin Phoenix, la historia de cómo surge el personaje, entre otras. Era de esperarse que los fanáticos de Joker comenzaran a crear ciertas teorías frente a los datos y coincidencias que se registraron en la cinta, como por ejemplo el por qué los relojes en diferentes escenas marcaban las 11:11.

En redes sociales se abrió debate por esta razón, puesto que podría tratarse de algún guiño en la historia, pero esta duda solo la pudo aclarar a Todd Phillips en el podcast de ReelBlend, donde se abordó el tema de los relojes y la hora 11:11.

“Es una coincidencia… No, quiero decir, no lo sé. Creo que es una coincidencia. Son dos veces. ¿Hay alguna otra vez? No, no, eso es simplemente interesante”.

Sin embargo no todos los relojes siempre marcaron esa hora, pues si bien recordamos la escena en la que Arthur está en el camerino del programa de Murray, el reloj marcaba las 10:40; aunque aquí también nace una duda, pues Joker entró al show a las 11:00 y, según las cuentas, le habría propinado el disparo al presentador a las 11:11.

via GIPHY

Por su parte Phoenix también respondió sobre la coincidencia horaria:

“11:11 no significó nada para mí”.