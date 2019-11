Corona Capital vibró con los esperados shows de Weezer, Franz Ferdinand y The Strokes

En estos 16 y 17 de noviembre se está llevando a cabo la edición número 10 del Corona Capital, evento realizado en Ciudad de México que ha reunido bandas como Pixies, Interpol, James, Regina Spektor, etc.

Este año, volvimos a tierras mexicanas para vivir este gran experiencia junto a Daniela Romero, nuestra oyente ganadora.

Antes de ir al primer día del festival en el que Weezer, Franz Ferdinand y The Strokes fueron los mayores representantes del rock, nuestra oyente y el vikingo Camilo Ramírez turistearon por la ciudad, fueron a lucha y visitaron el Palacio de Bellas Artes:

Franz Ferdiand

Sin duda, uno de los show más esperados de la primera noche del Corona Capital 2019 fue Franz Ferdinand, banda que estará este 19 de noviembre en nuestro país junto a Interpol.

La banda liderada por Alex Kapranos no decepcionó a los fanáticos que se reunieron en el escenario principal para escuchar sus canciones y acompañarlos en un recorrido por todos sus discos.

Los fanáticos de Franz Ferdinand disfrutaron de un gran show que incluyó canciones como “No You Girls”, “Do You Want To”, “Walking Away”, etc, pero sin duda el momento en el que estalló todo fue cuando los riffs de “Take Me Out” sonaron, pues el baile invadió el escenario y la pista.

Weezer

La banda liderada por Rivers Cuomo, Weezer, que nos hizo vibrar con su música el pasado 1 de octubre en Bogotá, cerró con broche de oro el escenario Doritos en el primer día del Corona Capital.

Los fanáticos de la banda pudieron disfrutar de grandes canciones y covers como “Africa”, “Beverly Hills”, “Hash Pipe” y “Take One Me”, además de nuevos estrenos.

The Strokes

Para nadie es un secreto que una de las bandas más populares dentro del mundo del rock es The Strokes, razón por la que no resulta extraño que sus fanáticos esperaran su presentación en el Corona Capital, la cual inició sobre las 10:20 p.m.

La banda liderada por Julian Casablancas, demostró el porqué sigue siendo tan querida por sus seguidores, al tocar temas como “Heart in a Cage”, “You Only Live Once”, “Is This It”, “Angles”, etc, que hicieron poner a todos nostálgicos, recordando las buenas épocas de los 2000.

Para finalizar, la agrupación lanzó todo el poder de sus canciones “Reptilia”, “Meet Me In The Bathroom” y “Juicebox” .