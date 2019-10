Conozcan los estrenos de Marvel para los próximos dos años

Si se consideran fanáticos del universo MARVEL ¡prepárense! aún queda mucho por ver.

La semana pasada se hizo el anuncio de que Marvel y Sony van a unirse para realizar películas de superhéroes, además de la confirmación de la tercera entrega de Spider-Man, que vería la luz en 2021.

Recordemos que en el 2020 comienza la Fase 4 del UCM, sin embargo en el 2021 traerán muchas películas e historias más.

Aquí los estrenos que nos esperan:

2020:

Los Nuevos Mutantes (3 de abril de 2020)

Black Widow (1 de mayo de 2020)

The Falcon and the Winter Soldier (Otoño de 2020)

Eternals (6 de noviembre de 2020)

2021:

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (12 de febrero de 2021)

Wandavision (Primavera de 2021)Loki (Primavera de 2021)

Doctor Strange and the Multiverse of Madness (07 de mayo de 2021)

Spider-Man 3 (16 de julio de 2021)What if…? (Verano de 2021)

Hawkeye (Otoño de 2021)

Thor: Love and Thunder (05 de noviembre de 2021)