No le preguntes “Donde enterrar un cuerpo”. En las primeras versiones de Siri podías pedirle consejos de “lugares para enterrar un cuerpo” y Siri te daba opciones como bosques o lagos cerca, asumiendo que estabas bromeando con ella. Pero este no fue el caso de Pedro Bravo, acusado de victimar a su amigo Christian Aguilar. Imágenes de la conversación con Siri fueron encontradas en el iPhone de Bravo, revelando sus planes y la locación donde se había deshecho de su amigo. Hoy en día si le preguntas algo similar a Siri, te dirá que no entiende, pero sin duda alguna estarás siendo supervisado por el FBI.