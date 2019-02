‘Yesterday’, la película que muestra cómo sería el mundo si todos olvidáramos a The Beatles

Para nadie es un secreto que la banda británica ‘The Beatles’ revolucionó la forma en la que se hace música, pues sus sonidos y letras impactaron el mundo en el ámbito cultural, social y político, haciendo que se volvieran en una de las bandas más importantes de todos los tiempos, pero, ¿se imaginan que nadie se acodara de ellos un día? eso es lo que tratará el director Danny Boyle (Trainspotting), en su nueva película “Yesterday”.

Boyle imaginará en su película un mundo en el que nadie conociera a John, Paul, George y Ringo.

La película trata la historia de un joven británico músico que es testigo de un cataclismo mundial, el cual ocurre al mismo tiempo en el que él sufre un accidente de tránsito.

El joven empieza a notar que por alguna inexplicable razón las personas no recuerdan a The Beatles, motivo por la que decide buscarlos en Internet y no encuentra nada de información, como si nunca hubiera existido.

Al ver que nadie recuerda al cuarteto de Liverpool, el joven ve la oportunidad de su vida y empieza a pasar como suyas las canciones de los británicos.

Aunque el joven se vuelve famoso y exitoso en MUY poco tiempo, se dará cuenta que ser “más popular que Jesucristo” en la era del Internet puede traer muchos problemas.

Aquí el tráiler de la película que llegará a los cines el próximo 28 de junio: