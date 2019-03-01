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Fotogalería

¡Wow! 14 imágenes que muestran el poder del paso del tiempo

- 01/03/19

El tío NotiNerd realizó una recopilación de fotos en las que se puede ver la manera radical en la que cambian las cosas con el paso del tiempo.

  • ANTES DE REGAR LA PLANTA Y APROXIMADAMENTE UNA HORA DESPUÉS DE REGARLA

  • ASÍ CAMBIÓ ESTA PLAYA EN CROACIA DESPUÉS DE UNA TORMENTA EN DALMACIA.

  • EL ACTOR HAFTOR BJÖRNSSON MONTAÑA DE JUEGO DE TRONOS, JUNTO A ARNOLD SCHWARZENEGGER

  • EL DÍA QUE TRAJIMOS AL CACHORRO A CASA, VERSUS UN AÑOS DESPUÉS

  • EL PASO DEL TIEMPO EN UNA PELOTA DEL GIMNASIO DE MI COLEGIO

  • ESTOS CUCHILLOS EN MI TRABAJO SE HAN UTILIZADO TANTO QUE CASI SE ACABAN

  • ESTOS SON MIS PANTALONES DE ELECTRICO, 6 MESES DESPUÉS DE USARLOS, VERSUS UNOS NUEVOS

  • HUEVO NORMAL VERSUS UNO ARRUGADO, AL PARECER LA CANTIDAD INCORRECTA DE CALCIO CAUSÓ ESTA DEFORMIDAD EN EL HUEVO

  • LA BARANDA DE MI CASA TIENE DESGASTADA ESTA ESFERA POR AÑOS Y AÑOS DE USO, EN COMPARACIÓN CON LA OTRA QUE NADIE TOCA

  • LA CUCHARA DE MI ABUELA DESPUÉS DE 50 AÑOS DE USO, VERSUS LA MÍA Y LA DE MI MADRE

  • MI AMIGA ACABA DE ENCONTRAR LA BANANA MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO

  • MI MAMÁ ENCONTRÓ UN LIMÓN QUE LUCE COMO UNA ZANAHORIA EN EL ÁRBOL DEL PATIO TRASERO

  • MI OSO VERSUS EL OSO DE MI HERMANA, A AMBAS NOS LO REGALARON HACE 18 AÑOS

  • UN MUSEO EN TORONTO QUE CONTRASTA LO ANTIGUO CON LO MODERNO EN UNA MISMA ESTRUCTURA

 

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