¡Wow! 14 imágenes que muestran el poder del paso del tiempo

El tío NotiNerd realizó una recopilación de fotos en las que se puede ver la manera radical en la que cambian las cosas con el paso del tiempo.
ANTES DE REGAR LA PLANTA Y APROXIMADAMENTE UNA HORA DESPUÉS DE REGARLA
ASÍ CAMBIÓ ESTA PLAYA EN CROACIA DESPUÉS DE UNA TORMENTA EN DALMACIA.
EL ACTOR HAFTOR BJÖRNSSON MONTAÑA DE JUEGO DE TRONOS, JUNTO A ARNOLD SCHWARZENEGGER
EL DÍA QUE TRAJIMOS AL CACHORRO A CASA, VERSUS UN AÑOS DESPUÉS
EL PASO DEL TIEMPO EN UNA PELOTA DEL GIMNASIO DE MI COLEGIO
ESTOS CUCHILLOS EN MI TRABAJO SE HAN UTILIZADO TANTO QUE CASI SE ACABAN
ESTOS SON MIS PANTALONES DE ELECTRICO, 6 MESES DESPUÉS DE USARLOS, VERSUS UNOS NUEVOS
HUEVO NORMAL VERSUS UNO ARRUGADO, AL PARECER LA CANTIDAD INCORRECTA DE CALCIO CAUSÓ ESTA DEFORMIDAD EN EL HUEVO
LA BARANDA DE MI CASA TIENE DESGASTADA ESTA ESFERA POR AÑOS Y AÑOS DE USO, EN COMPARACIÓN CON LA OTRA QUE NADIE TOCA
LA CUCHARA DE MI ABUELA DESPUÉS DE 50 AÑOS DE USO, VERSUS LA MÍA Y LA DE MI MADRE
MI AMIGA ACABA DE ENCONTRAR LA BANANA MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO
MI MAMÁ ENCONTRÓ UN LIMÓN QUE LUCE COMO UNA ZANAHORIA EN EL ÁRBOL DEL PATIO TRASERO
MI OSO VERSUS EL OSO DE MI HERMANA, A AMBAS NOS LO REGALARON HACE 18 AÑOS
UN MUSEO EN TORONTO QUE CONTRASTA LO ANTIGUO CON LO MODERNO EN UNA MISMA ESTRUCTURA
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