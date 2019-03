Weezer llega a ‘Fortnite’ para promocionar el ‘Black Album’

Después del exitoso concierto del DJ Marshmello en Fortnite, era cuestión de tiempo para que otros artistas o bandas se sumaran a la popularidad del battle royale, como es el caso de la agrupación liderada por Rivers Cuomo, Weezer, que llegará a la Temporada 8 del juego.

La banda realizará la colaboración con Epic Games, para promover su más reciente disco ‘Black Album’.

Weezer lanzará cuatro canciones de su nuevo trabajo discográfico y solo será posible acceder jugando en Modo Creativo de Fortnite, en donde existe una máquina de discos y el mapa exclusivo llamado Weezer World.

Muchos fanáticos de la banda se han preguntado el porqué de la extraña colaboración, y todo se debe a que al vocalista de la banda, Rivers Cuomo, le gusta jugar Fortnite con su hija, además el battle royale es uno de los videojuegos más exitosos en la actualidad, pues lo juegan estrellas de rock, deportistas y todo tipo de personalidades.

Recordemos que diez millones de personas vieron el concierto de Marshmello en el juego, razón por la que no es extraño que otros artistas se sientan atraídos por la propuesta.

And now it’s finally time to kick back & relax on your very own island in the sun. Stop by the one of a kind Weezer World amusement park in Season 8 of @FortniteGame. Find it in creative mode and listen to the sweet sounds of #TheBlackAlbum while playing #FortniteCreative pic.twitter.com/5o6msnsI66

— weezer (@Weezer) 1 de marzo de 2019