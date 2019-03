Weezer lanza su nuevo disco, ‘Black Album’

Después de publicar su proyecto de covers de bandas ochenteras, Teal Album, en el cual incluyeron agrupaciones como Toto y A-ha, pues ahora Weezer reveló su decimotercer disco: el esperado ‘Black Album’.

Este nuevo disco está conformado por 10 canciones donde se encuentran “Can’t knock the hustle”, “Living in L.A”, “I’m just being honest” y “California snow”.

El Black Album fue anunciado finalizando febrero pero solo marzo tenía el último plazo para conocer lo nuevo de esta agrupación estadounidense.