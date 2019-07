¡Volvió la Liga! Conozca los horarios de la segunda fecha del balonpié nacional (Día, hora, canal)

La primera fecha del fútbol profesional colombiano nos dejó un balance de 9 equipos con 3 puntos, 9 equipos sin puntos y sólo dos equipos con 1 punto (proveniente del empate entre Pasto y Santa Fe).

La segunda fecha tendrá los siguientes partidos; así rodará el buñuelo.

VIERNES

7:30pm Envigado vs Pasto.

SÁBADO

3:15pm Unión Magdalena vs Atlético Huila. (WIN SPORTS)

5:00pm Cúcuta vs Santa Fe. (RCN TV)

5:30pm Deportivo Cali vs Jaguares. (WIN SPORTS)

7:45pm Tolima vs América. (WIN SPORTS)

DOMINGO

3:45pm Alianza Petrolera vs Águilas Doradas. (WIN SPORTS)

5:00pm Millonarios vs Once Caldas. (ROCK AND GOL) (RCN TV)

5:45pm Patriotas vs Junior. (WIN SPORTS)

7:45pm Nacional vs Bucaramanga. (WIN SPORTS)

8:00pm La Equidad vs Medellín. (WIN SPORTS)

Apuéstele a los equipos bogotanos esta fecha. Volverán fuertes.