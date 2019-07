Viva la experiencia del Space Oddity a 50 años de su lanzamiento

Un nuevo video de David Bowie para el innovador single Space Oddity de 1969 se estrenará en un evento de la NASA en el Kennedy Center en Washington el 20 de julio. El estreno conmemorará los 50 años desde que el Apolo 11 aterrizó en la Luna, así como el 50 aniversario del lanzamiento original del sencillo Space Oddity.

El nuevo video presenta imágenes nunca antes publicadas de David Bowie tocando Space Oddity en su concierto d de cumpleaños 50, en el Madison Square Garden en 1997. Está dirigido por Tim Pope e incluye material filmado y dirigido por Eduaord Lock, fundador y coreógrafo de Montreal. la compañía de danza La La La Human Steps, para el lanzamiento en pantalla de la gira Sound & Vision 1990 de Bowie.

Las imágenes de 1990 se proyectaron en las pantallas a lo largo de la gira Sound & Vision, con David interpretando efectivamente a Space Oddity consigo mismo, una actuación que se replicó en su cumpleaños 50. El audio que acompaña al video es la nueva mezcla 2019 de Space Oddity del productor de Bowie Tony Visconti.

El video se estrenará en el National Symphony Orchestra Pops. Apollo 11: Un quincuagésimo aniversario: One Small Step, One Giant Leap el 20 de julio y se transmitirá en YouTube poco después de que el espectáculo haya terminado.

El evento será presentado por Adam Savage, de Mythbusters, y contará con la presencia de Pharrell Williams, Mark Armstrong, hijo del fallecido Neil Armstrong y astronautas en la Estación Espacial Internacional, que verá el estreno de un nuevo trabajo del compositor ganador de un Oscar, Michael Giacchino (UP, The Incredibles, Mission Impossible, Star Wars; Rogue One).

La nueva mezcla de audio de Space Oddity se lanzará el 12 de julio como parte de un boxset de 50 aniversario, en dos sencillos de 7 “. La edición de aniversario incluye un póster a doble cara con un anuncio original de Space Oddity y una foto de Ray Stevenson de David tomada en el escenario durante una actuación de Space Oddity en el concierto ‘Save Rave’ 69 ‘en el London Palladium el 30 de noviembre de 1969., el telón de fondo con un astronauta de la NASA. El boxset también incluye una tarjeta de información y una impresión con una foto alternativa de Jojanneke Claassen de la sesión de la portada de la promoción de Space Oddity. Este sencillo también estará disponible en formato digital.

