¿Vio la escena de Capitana Marvel que hace referencia a Pulp Fiction?

A contados días de conocer el debut de Brie Larson en el universo cinematográfico de Marvel, los cinéfilos encontraron una imagen bastante curiosa con la que compararon una de las escenas de la película con el clásico de Quentin Tarantino, Pulp Fiction.

Fue Entertainment Weekly quien publicó algunos fotogramas de la cinta de Marvel donde algunos detalles no pasaron desapercibidos. Dichas imágenes comparaban escenas de ambas producciones: en una muestra a L. Jackson como un joven Nick Fury que conduce junto al agente Phil Coulson (Clark Gregg) y en la otra a Jules Winnfield, quien va en el auto junto a su compañero Vincent Vega (John Travolta).

I see what you are doing @Marvel pic.twitter.com/DT9IdrqZHU

— David ⚡️ (@itisdxvid) 28 de febrero de 2019