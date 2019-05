Vincent Kompany le dice adiós al Mancehester City

Por Santiago Castro

Tras 11 temporadas disputando las competiciones locales e internacionales con el equipo celeste, Vincent Kompany anunció que dejará el Mancehester City para volver al club que lo vió nacer, el Anderlecht.

Al igual que Sebastian Abreu, en El Salvador, el defensa desempeñará la función de ser director técnico y jugador en el equipo Belga. Kompany debutó en 2003, logrando dos ligas locales para después pasar por el Hamburgo de Alemania en 2006 y, tras dos años en la Bundesliga, llegó al equipo de los ‘Citizens’ para consagrarse como uno de los referentes más importante del club que dirige hoy en día Pep Guardiola. Con el Manchester City, Vincent logró: cuatro títulos de Premier League, dos FA Cup, cuatro Copas de la Liga y dos Community Shields

A través de sus redes sociales, Kompany envió una carta a los hinchas agradeciéndole por los años que estuvo en el equipo y la razón por la cual el tomó la decisión: “¿Qué oportunidad tiene alguien de terminar un periodo tan importante de su vida, representando a un club con tanta historia y de una manera tan grandiosa? Es el momento de que me vaya. Puede sorprender, pero es la decisión más apasionada y a la vez racional que he tomado nunca. Como futbolista nací y me crié en el Anderlecht, desde los 6 años”, escribió.

A partir de esta salida, Guardiola tiene en mente fichar al defensor del Leicester Harry Maguire. Su fichaje podría estar pasando los 85 millones de Euros, mayor al que hizo el Liverpool por Van Dijk.