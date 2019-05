Video del primer show de Blink-182 con Travis Barker en 1998

Antes de que fuera uno de los bateristas más aclamados de todos los tiempos, Travis Barker era el nuevo integrante de la banda.

Las imágenes recién redescubiertas de la primera aparición de Barker con blink-182 han estado circulando por Internet, en ellas se ve a un Barker menos tatuado, junto con un Mark Hoppus y Tom DeLonge con caras de bebés durante un espectáculo de 1998 en Baltimore, MD. Barker se unió a la banda justo antes de ese concierto, reemplazando al baterista original Scott Raynor.

Se dice que Barker aprendió el conjunto completo de 20 canciones solo 45 minutos antes de que la banda se presentara.

Recientemente, Tom DeLonge habló de su intención de volver a unirse a blink-182 en algún momento en el futuro, el músico le dijo a Kerrang:

“Lo entiendo, créeme, amo a Blink y me ha dado todo en mi vida. Y, ya sabes, Planeo hacerlo en el futuro”.

Blink-182 lanzó recientemente el nuevo single, “Blame It On My Youth”. y realizará una gira de verano con Lil Wayne.

Aquí el video: