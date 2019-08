Entre y vea el concierto completo de Iron Maiden en Washington DC

Mientras mantenemos la ilusión de ver nuevamente a Iron Maiden en Colombia, pues vale la pena aumentar las ganas viendo la presentación de la agrupación en Jiffy Lube Live de Bristow, Virginia, donde los fanáticos disfrutaron de un total de 16 clásicos de la doncella.

Los británicos abrieron el show con nada más y nada menos que con “Aces High” y a pesar que Bruce entró tare a “Flight of Icarus”, la presentación de Iron Maiden generó más impactos que nunca.

Entre los clásicos, la banda tocó “2 Minutes To Midnight”, “The Trooper”, “The Number Of The Beast” y “Hallowed Be Thy Name”.