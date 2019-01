¡Vea cuál es el artista que faltaba en el Festival Estéreo Picnic!

“Foals siempre será sinónimo de felicidad, de riesgo creativo, de celebración de la vida, pero también de sensibilidad sobre una época. Su inclusión en el Festival Estéreo Picnic es un perfecto homenaje a los 10 años de un espacio que nos ha permitido dialogar, sin complejos, con el mundo”, con estas palabras Álvaro “El Profe” González Villamarín le da la bienvenida a Foals como la sorpresa del FEPX. Su show será el domingo 7 de abril* junto a Arctic Monkeys, Sam Smith, The 1975, St. Vincent y más.

La banda de Oxford ha construido una relación de afecto con el público colombiano como pocas bandas anglo lo han hecho. El primero día del FEP 2013 fue su debut con un set de doce canciones atronador y legendario: desde entonces quedó sellado el affair entre Colombia y Foals. En 2015 los vimos con un show en solitario en el Royal Center para celebrar las canciones de What Went Down y demostrar, una vez más, por qué son la mejor banda en vivo del indie rock. Al año siguiente, en una edición inolvidable de SOMA, los vimos junto a Claptone y The Kitsch, el affair se había convertido en obsesión: los crowdsurfing de Yannis Philippakis, las descargas rítmicas de Jack Bevan, los viajes sonoros de los teclados de Edwin Congreave y las profundas armonías de Jimmy Smith serían parte del paisaje alternativo de Bogotá para siempre. En vivo, Foals conquistó nuestros corazones y la elevamos como una de nuestras bandas favoritas.

La agrupación volverá a Un Mundo Distinto para celebrar diez ediciones de este sueño compartido y un reencuentro con sus amantes de Colombia. Todo esto en el marco de un nuevo lanzamiento discográfico, Everything Not Saved Will Be Lost-Part 1 para marzo, que ya filtró un primer y desgarrador sencillo, “Exits”. En otoño vendrá la segunda parte de esta nueva aventura con Everything Not Saved Will Be Lost-Part 2. Definitivamente 2019 será el año de Foals y su concierto en el FEPX los encontrará en su mejor momento.

El show será el domingo siete de abril junto a Arctic Monkeys y The 1975 en un día de resistencia rock. La última jornada del FEPX cerrará de manera histórica con tres bandas que han resistido aquel mito que dice “el rock ha muerto” y que, con nuevos álbumes al aire, se presentan en el pico de sus carreras. Foals fue una de las agrupaciones más pedidas por creyentes, fanáticos y público; el FEPX una vez más cumple el sueño de todos ellos y Colombia verá a sus favoritos del indie rock en su décima edición.