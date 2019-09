Usuario de Twitter pide con tutela en mano que Uribe lo desbloquee de la red social

Un ciudadano de apellido Hernández presentó una tutela a la Corte Constitucional pidiendo que el senador Álvaro Uribe lo desbloquee de Twitter.

Hernández, argumenta en la tutela que le están vulnerando sus derechos de estar informado y participar en debates políticos, los cuales son muy recurrentes en la red social.

El magistrado Carlos Bernal aseguró que el tema no será discutido por el momento por la Sala Plena, sin embargo, es un tema que ha estado tomando fuerza en Estados Unidos, pues recordemos que la Corte de Apelaciones advirtió que: “La primera enmienda no permite que un funcionario público que utiliza una cuenta de redes sociales para todo tipo de propósitos oficiales excluya a personas de un diálogo en línea, que de otra manera estaría abierto, porque expresaron opiniones con las que el funcionario no está de acuerdo”.

Aunque es un tema que están tomando fuerza, en Colombia no se tocará por el momento.